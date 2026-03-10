Passa velocissima come una freccia

Home / Soluzioni Cruciverba / Passa velocissima come una freccia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Passa velocissima come una freccia' è 'Saetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAETTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Passa velocissima come una freccia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passa velocissima come una freccia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Saetta? Una saetta è un fenomeno atmosferico che si manifesta con un lampo brillante nel cielo durante un temporale. La sua presenza è spesso accompagnata da un rombo fragoroso, chiamato tuono, e si muove in modo rapido e imprevedibile attraverso le nuvole. La sua velocità è tale da attraversare il cielo in un istante, lasciando dietro di sé una scia luminosa. La natura di questo evento è affascinante e misteriosa, suscitando meraviglia e timore.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Passa velocissima come una freccia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Saetta

La definizione "Passa velocissima come una freccia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passa velocissima come una freccia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Saetta:

S Savona A Ancona E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passa velocissima come una freccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fulmine a zigzagIl McQueen del film d animazione CarsLampo, fulmineSi passa sulla tovaglia a pasto terminatoSerie di elementi metallici in cui passa correnteTesi come gli archi dell araldica che hanno una freccia già inseritaHa foglie a frecciaFreccia saetta