La corsa in cui ci si passa il testimone nei cruciverba: la soluzione è Staffetta

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La corsa in cui ci si passa il testimone' è 'Staffetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAFFETTA

Curiosità e Significato di Staffetta

La soluzione Staffetta di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Staffetta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Staffetta? La staffetta è una corsa in cui i partecipanti si passano un testimone, simbolo di collaborazione e fiducia tra squadra. È spesso usata come metafora per indicare un passaggio di responsabilità o di lavoro tra persone, dimostrando che il successo si ottiene grazie allo sforzo comune. In ogni contesto, rappresenta un gesto di supporto reciproco e continuità.

Come si scrive la soluzione Staffetta

Hai trovato la definizione "La corsa in cui ci si passa il testimone" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

A Ancona

F Firenze

F Firenze

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V A T T A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTTAVA" OTTAVA

