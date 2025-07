Il ballo caraibico in cui si passa sotto un bastone nei cruciverba: la soluzione è Limbo

Home / Soluzioni Cruciverba / Il ballo caraibico in cui si passa sotto un bastone

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il ballo caraibico in cui si passa sotto un bastone' è 'Limbo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIMBO

Curiosità e Significato di Limbo

La soluzione Limbo di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Limbo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Limbo? Il Limbo è un tradizionale ballo caraibico in cui i partecipanti si fanno strada sotto un bastone che viene abbassato progressivamente, senza farlo cadere. È un gioco divertente e sfidante che richiede agilità e equilibrio. Originario dei Caraibi, il Limbo è anche diventato simbolo di leggerezza e di superare ostacoli con facilità. Un modo originale per divertirsi e mettere alla prova se stessi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il ballo caraibico in cui si deve passare sotto un bastoneLo scudo sotto cui si svolgono molte manifestazioniUna cifra cui si sta sopra e sottoApparenza sotto cui si cela qualcosaLa quantità sotto cui non si scende

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Limbo

Se "Il ballo caraibico in cui si passa sotto un bastone" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

I Imola

M Milano

B Bologna

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I T S E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TETRIS" TETRIS

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.