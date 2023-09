Così sono dette le piante che vivono almeno due anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono dette le piante che vivono almeno due anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PERENNI

le piante carnivore (o piante insettivore) sono piante che intrappolano e consumano protozoi e animali, specialmente insetti e altri artropodi, al fine... Cereali perenni. alcuni esempi di nuove colture perenni in fase di sviluppo sono il riso perenne e il thinopyrum intermedium. le piante perenni coltivate... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

