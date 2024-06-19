Lo sono per gli alieni gli esseri umani

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono per gli alieni gli esseri umani

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo sono per gli alieni gli esseri umani' è 'Terrestri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERRESTRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono per gli alieni gli esseri umani" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono per gli alieni gli esseri umani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Terrestri? Per gli alieni, gli esseri umani rappresentano gli abitanti del pianeta Terra, il loro mondo di origine. Questi esseri sono considerati parte di quella sfera che orbita intorno al Sole, condividendo caratteristiche e comportamenti propri della vita sulla Terra. La parola richiama tutto ciò che riguarda il nostro pianeta e le sue peculiarità. È un termine che indica la nostra presenza in un contesto più ampio, in un universo ancora in gran parte inesplorato.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo sono per gli alieni gli esseri umani nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Terrestri

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sono per gli alieni gli esseri umani" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono per gli alieni gli esseri umani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Terrestri:

T Torino E Empoli R Roma R Roma E Empoli S Savona T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono per gli alieni gli esseri umani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Forse i Marziani vorrebbero conoscerliAppartenenti a questo pianetaRelativi al nostro pianetaLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatolaLo sono pansotti e agnolottiLo sono molte piante