Duraturi eterni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Duraturi eterni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PERENNI

Significato/Curiosita : Duraturi eterni

Piantato nel tallone 4.0++ vespa polistes carnifex intenso, puro, duraturo, eterno come avere la pelle della zona punta (in questo caso l'avambraccio)... Cereali perenni. alcuni esempi di nuove colture perenni in fase di sviluppo sono il riso perenne e il thinopyrum intermedium. le piante perenni coltivate...