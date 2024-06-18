Tengono le piante ancorate al terreno

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tengono le piante ancorate al terreno' è 'Radici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADICI

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Perché la soluzione è Radici? Le radici sono la parte della pianta che si trova sotto terra, fondamentali per il suo sostegno e stabilità. Queste strutture svolgono un ruolo cruciale nel trattenere la pianta ancorata al terreno, impedendo che venga facilmente spazzata via dal vento o da altre forze esterne. Oltre a fornire stabilità, le radici assorbono l’acqua e i nutrienti necessari alla crescita e allo sviluppo della pianta. La loro funzione è essenziale per la sopravvivenza vegetale e la salute complessiva della pianta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tengono le piante ancorate al terreno". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Tengono le piante ancorate al terreno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Radici

Per risolvere la definizione "Tengono le piante ancorate al terreno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tengono le piante ancorate al terreno" conferma che la soluzione 'Radici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Radici

R Roma A Ancona D Domodossola I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tengono le piante ancorate al terreno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Radici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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