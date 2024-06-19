Sono da fare al più presto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono da fare al più presto' è 'Urgenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URGENTI

Perché la soluzione è Urgenti? Le attività che richiedono attenzione immediata sono considerate urgenti, poiché non possono essere rimandate senza conseguenze negative. Queste incombenze devono essere affrontate tempestivamente per evitare problemi o ritardi. La priorità assegnata a lavori urgenti deriva dalla loro importanza e dalla necessità di risolverli senza indugio. La gestione efficace di queste situazioni permette di mantenere un buon equilibrio tra impegni e scadenze, garantendo un funzionamento fluido delle operazioni quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono da fare al più presto". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Sono da fare al più presto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Urgenti

In presenza della definizione "Sono da fare al più presto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono da fare al più presto" conferma che la soluzione 'Urgenti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Urgenti

U Udine R Roma G Genova E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono da fare al più presto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Urgenti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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