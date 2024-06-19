Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove' è 'Cannibale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANNIBALE

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Cannibale? La parola cannibale richiama un'immagine di brutalità e di abitudine a consumare membri della propria specie. Nella letteratura degli anni Novanta di Aldo Nove, il termine assume un significato simbolico, evidenziando comportamenti autodistruttivi e un senso di alienazione. La narrazione spesso utilizza questa metafora per descrivere personaggi immersi in un mondo di violenza e di consumo sfrenato, riflettendo le tensioni sociali e culturali di quel periodo. La presenza di questa figura sottolinea le contraddizioni e le crisi di identità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi la pagina o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cannibale

Se la definizione "Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove" conferma che la soluzione 'Cannibale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cannibale

C Como A Ancona N Napoli N Napoli I Imola B Bologna A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cannibale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si ciba della sua stessa specieLo è il temibile Hannibal LecterSi nutre dei propri similiLo diceva Kaori in un noto spot anni 90Lo era la guerra fra URSS e USA negli Anni 50Era Caro in una serie tv anni 90 con ColumbroLo era Alf protagonista di una sit com anni 80Lo era Guido Gozzano