Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove' è 'Cannibale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CANNIBALE
Perché la soluzione è Cannibale? La parola cannibale richiama un'immagine di brutalità e di abitudine a consumare membri della propria specie. Nella letteratura degli anni Novanta di Aldo Nove, il termine assume un significato simbolico, evidenziando comportamenti autodistruttivi e un senso di alienazione. La narrazione spesso utilizza questa metafora per descrivere personaggi immersi in un mondo di violenza e di consumo sfrenato, riflettendo le tensioni sociali e culturali di quel periodo. La presenza di questa figura sottolinea le contraddizioni e le crisi di identità.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cannibale
Se la definizione "Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove" conferma che la soluzione 'Cannibale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Cannibale
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo era la letteratura anni 90 di Aldo Nove" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cannibale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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