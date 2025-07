Ogni castello ne ha almeno una nei cruciverba: la soluzione è Torre

Home / Soluzioni Cruciverba / Ogni castello ne ha almeno una

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ogni castello ne ha almeno una' è 'Torre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORRE

Curiosità e Significato di Torre

La soluzione Torre di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Torre per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Torre? Una torre è una struttura alta e stretta, spesso parte di un castello o di un edificio storico. Serveva per difendere, avvistare l’avanzata nemica o come punto di osservazione. La parola richiama quindi un elemento architettonico che troviamo in molti castelli e fortezze, simbolo di protezione e potere. In questo contesto, Ogni castello ne ha almeno una si riferisce proprio a questa importante componente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ogni favola ne ha unaNe ha uno ogni scherzoOgni libro ne ha unoOgni comune italiano ne ha unoOgni azienda ne ha uno sociale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Torre

La definizione "Ogni castello ne ha almeno una" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A I I T M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARITI" MARITI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.