muscaria: fungo tossico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: muscaria: fungo tossico.

Soluzione 7 lettere : AMANITA

Significato/Curiosita : Muscaria: fungo tossico

Circoncisa. amanita muscaria var. alba, come una normale a. muscaria, ma completamente bianca. amanita muscaria var. flavivolvata amanita muscaria var. flavoconia... Proprio rischio: leggi le avvertenze. l'amanita phalloides (vaill. ex fr. - link 1833), nota anche come amanita falloide o tignosa verdognola, è un fungo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : muscaria: fungo tossico : muscaria; fungo; tossico; _ muscaria , fungo tossico; Fungo velenoso: __ muscaria ; __ muscaria : fungo velenoso; Genere di fungo mangereccio dal grosso cappello; Un pregiato fungo ; fungo in insalata; fungo da insalata; Un fungo velenoso; tossico per l ambiente; Il tossico dell allergico; È molto tossico ; Alcaloide estremamente tossico presente in alcuni funghi; Causa forti crisi nei tossico dipendenti;

