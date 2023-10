muscaria: un fungo velenoso - Cruciverba

Funghi responsabili di questo tipo di sindrome sono l'amanita, il classico "delle fiabe", e l'amanita pantherina. queste specie possiedono...

L'Amanita phalloides (Vaill. ex Fr. - Link 1833) , nota anche come Amanita falloide o Tignosa verdognola, è un fungo basidiomicete della famiglia delle Amanitaceae. È uno sporoforo (fungo) mortale molto diffuso, il più pericoloso esistente in natura. A causa della sua tossicità estremamente elevata e del suo elevato polimorfismo, che lo rende somigliante a molte altre specie, congeneri e non (da qui i nomi popolari di Angelo della morte e di Ovolo bastardo), l'avvelenamento ha quasi sempre esito letale. Nel caso in cui si sopravviva ai suoi effetti, nella migliore delle ipotesi, si è costretti a ricorrere all'emodialisi a vita o al trapianto di fegato.