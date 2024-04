La definizione e la soluzione di 7 lettere: La muscaria è un fungo appariscente e velenoso. AMANITA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'Amanita phalloides (Vaill. ex Fr. - Link 1833), nota anche come Amanita falloide o Tignosa verdognola, è un fungo basidiomicete della famiglia delle Amanitaceae. È uno sporoforo (fungo) mortale molto diffuso: a causa della sua tossicità estremamente elevata e del suo elevato polimorfismo, che lo rende somigliante a molte altre specie, congeneri e non (da qui i nomi popolari di Angelo della morte e di Ovolo bastardo), lo rende uno dei funghi più pericolosi esistente in natura, il cui avvelenamento non trattato ha quasi sempre esito letale in quanto provoca danni irreversibili al fegato. Nel caso in cui si sopravviva ai suoi effetti, nella ...

cocco ( approfondimento) m sing (pl.: cocchi)

(botanica) pianta dei tropici che produce un frutto omonimo, alta fino a quaranta metri, con grandi foglie pennate lunghe fino a 4 metri; la sua classificazione scientifica è Cocos nucifera ( tassonomia) (botanica) frutto tropicale, dalla buccia dura e legnosa, dall'interno bianco e dolce, si consuma acerbo e contiene un liquido dissetante di colore biancastro chiamato acqua di cocco; quand'è maturo è detto copra e si utilizza per ricavarne l'olio di cocco utilizzato grezzo nell'industria cosmetica, oppure raffinato nell'industria alimentare (per estensione) bibita ricavata dalla noce di cocco (zoologia) , (entomologia) insetto del genere Coccus, a cui appartiene il Coccus cacti la cui femmina è chiamata cocciniglia e dalla quale si estrae il pigmento omonimo (biologia) cellula di batterio di forma vagamente rotondeggiante, a volte anche ovoidale (botanica) carpello, di un ovario o di un frutto, quando ha forma rotondeggiante (botanica) parte di un frutto dirompente che, giunto a maturazione, si stacca dalle parti vicine omologhe, e che generalmente corrisponde a un carpello (per estensione) (popolare) fungo mangiabile che prima di maturare ha l'aspetto dell'uovo (antico) pigmento color cremisi ottenuto dalla cocciniglia; panno tinto con tale pigmento; il colore stesso (popolare) uovo (popolare) , (familiare) preferito di qualcuno è il cocco della famiglia (botanica) ovolo, fungo pregiato dalla tipica cappella ovale; la sua classificazione scientifica è Amanita caesarea ( tassonomia)

Sillabazione

còc | co

Pronuncia

IPA: /'kkko/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

(frutto e pianta del cocco) come il greco ( kùkki ) deriva dal portoghese coco cioè "orco"; la voce portoghese è probabile prestito da una voce indigena americana che indica il nome della palma da cocco e del suo frutto; l'etimologia popolare la vede come troncamento finale di macaco per la somiglianza della pelle di questo genere di scimmie con la buccia del frutto; secondo i linguisti francesi, la voce è arrivata in portoghese attraverso lo spagnolo antico coco , ossia "babau", a sua volta derivato dall'italiano antico cocho ( confronta con cucco ), per via dell'aspetto della buccia del frutto

dal latino scientifico moderno che è una latinizzazione del greco ( ) cioè "chicco" (in epoca classica esisteva la forma neutra da cui nel senso di pigmento) per via della forma tondeggiante degli insetti di questo genere; per similitudine ha indicato anche la forma tondeggiante dei batteri e dei carpelli (pigmento) dal latino classico coccum che viene dal greco ( kòkkos ) chicco (come per il significato di insetto), in quanto anticamente un pigmento dello stesso colore veniva estratto dal seme di una bacca; l'insetto da cui in seguito si cominciò a estrarre il pigmento fu chiamato cocciniglia proprio per questo motivo

Citazione

Sinonimi

( familiare ) uovo di gallina

uovo di gallina ( per estensione ) , ( popolare ) (fungo commestibile) ovolo buono.

, ovolo buono. (frutto) noce di cocco

noce di cocco (pianta) palma da cocco

palma da cocco ( familiare ) preferito, prediletto, beniamino, pupillo, tesoro

preferito, prediletto, beniamino, pupillo, tesoro (pigmento) carminio

Parole derivate

pneumococco

Termini correlati

frutto

(batterio) -cocco, cocca, coccidi, coccidio, cocco-bacillo, coccoide, coccola

-cocco, cocca, coccidi, coccidio, cocco-bacillo, coccoide, coccola (pigmento) coccinella, cocciniglia

coccinella, cocciniglia (prediletto) accoccolarsi, cocca, coccarda, cocco di mamma, coccodè, coccolo, coccoloni, cucco

Alterati

( diminutivo ) cocchino

cocchino (vezzeggiativo) cocchetto

Proverbi e modi di dire