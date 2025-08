Un fungo con varietà velenose nei cruciverba: la soluzione è Amanita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un fungo con varietà velenose' è 'Amanita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMANITA

Curiosità e Significato di Amanita

Approfondisci la parola di 7 lettere Amanita: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Amanita? L'Amanita è un genere di funghi che include alcune delle specie più velenose al mondo, come l'Amanita phalloides, noto come il fungo della morte. Questi funghi possono sembrare belli e innocui, ma il loro consumo può essere fatale. È fondamentale riconoscerli bene prima di raccoglierli o consumarli, poiché la loro presenza rappresenta un rischio serio per la salute.

Come si scrive la soluzione Amanita

La definizione "Un fungo con varietà velenose" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N T T O O I E T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTTENTOTTI" OTTENTOTTI

