Gas tossico verdastro

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gas tossico verdastro' è 'Cloro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLORO

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Perché la soluzione è Cloro? Il cloro è un gas tossico di colore verdastro, noto per le sue proprietà chimiche e pericolose. Si presenta come un elemento altamente reattivo, capace di combinarsi con molte sostanze, formando composti corrosivi. La sua presenza è spesso associata a ambienti industriali o a incidenti chimici, dove può causare gravi danni alla salute umana e all’ambiente. La sua tossicità e il suo colore distintivo lo rendono facilmente riconoscibile e pericoloso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gas tossico verdastro". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Gas tossico verdastro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cloro

In presenza della definizione "Gas tossico verdastro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gas tossico verdastro" conferma che la soluzione 'Cloro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cloro

C Como L Livorno O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gas tossico verdastro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cloro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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