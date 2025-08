Genere di funghi commestibili o velenosi nei cruciverba: la soluzione è Amanita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Genere di funghi commestibili o velenosi' è 'Amanita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMANITA

Curiosità e Significato di Amanita

Perché la soluzione è Amanita? L'**Amanita** è un genere di funghi che include sia specie commestibili che velenose, alcune molto pericolose. Tra queste ultime si trovano funghi altamente tossici come l'Amanita phalloides, noto come falso finferlo. Conoscere le caratteristiche di questi funghi è fondamentale per evitare avvelenamenti. La loro presenza nel mondo dei funghi rende il riconoscimento e la prudenza indispensabili per chi ama raccoglierli.

Come si scrive la soluzione Amanita

Hai trovato la definizione "Genere di funghi commestibili o velenosi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

T Torino

A Ancona

