Il deserto nel quale avvenne il miracolo della manna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il deserto nel quale avvenne il miracolo della manna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SINAI

Significato/Curiosita : Il deserto nel quale avvenne il miracolo della manna

Varie cerimonie; il libro dei numeri riprende il filo della storia interrotto dal levitico, descrivendo il cammino di israele nel deserto che lo separava... 833333 la penisola del sinai (in arabo , shibh jazirat sina; in ebraico: , o più semplicemente il sinai) è una penisola di forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

