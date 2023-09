Vien detto frassino della manna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vien detto frassino della manna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORNIELLO

Significato/Curiosita : Vien detto frassino della manna

Fraxinus ornus è una pianta della famiglia delle oleaceae (conosciuto come orniello od orno e chiamato volgarmente anche frassino da manna o albero della manna... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

