Vi avvenne lo storico giuramento della Lega Lombarda - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PONTIDA

Vi avvenne lo storico giuramento della lega lombarda

'anomale'. ^ milano, il debutto della lega. ^ manifestazione (e giuramento) della lega lombarda. una gita a pontida, tifando lega. ^ craxi si arrabbia 'smargiassate'... Mercantile, vedi pontida (nave mercantile). disambiguazione – se stai cercando il ritrovo politico della lega nord, vedi raduno di pontida. pontida [pon'tida]... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vi avvenne lo storico giuramento della Lega Lombarda : avvenne; storico; giuramento; della; lega; lombarda; Quella italiana di Russia avvenne nel 1941; avvenne il 19 luglio 1992: la strage di via; Colle sul quale avvenne la crocifissione di Gesù; Il primo avvenne in un ospedale di Boston nel 54; Quello Moro avvenne il 16 marzo 78; Lo storico fuoristrada che può essere Wrangler o Renegade; Uno storico Nino; Uno storico Pio; Un nome ormai storico della moda; Cirano De personaggio storico e letterario; Solenne giuramento ; Il suo giuramento è prestato dai medici; A lui si attribuisce il giuramento dei medici; Luogo del giuramento della Lega lombarda; Disonorato come un patto o un giuramento ; L involucro della lettera; La città della Silicon Valley in cui hanno sede HP e Tesla; Il capoluogo sulla costa ovest della Sardegna; Una Parodi della TV; Iniziali della Close; Vi fa sosta il TGV che collega Milano a Parigi; Si collega al computer; È collega ta all impianto di riscaldamento; Portamento elega nte; Come persone molto lega te che si intendono bene; La Lega lombarda vi sconfisse Barbarossa nel 1176; Città lombarda centro principale della Valtellina; La città lombarda con il Museo Donizettiano; La città lombarda con la festa del torrone; Città lacustre lombarda ;

