Si abbevera nel deserto

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il dromedario (Camelus dromedarius Linnaeus, 1758), chiamato anche cammello arabo o cammello africano, è un artiodattilo della famiglia dei Camelidi, diffuso in Asia, Africa settentrionale e, per intervento umano, anche in Australia (nel Medioevo anche nella Sicilia musulmana e in al-Andalus). L'origine del nome proviene dall'antico greco dròmas, dromàdis ("corridore").

dromedario ( approfondimento) m sing (pl.: dromedari)

(zoologia) (mammalogia) mammifero dell'ordine degli Artiodattili, genere Cammello, presente in Africa e simile al cammello, dal quale differisce per avere una sola gobba e per il colore rosso del pelo; la sua classificazione scientifica è Camelus dromedarius ( tassonomia)

Sillabazione

dro | me | dà | rio

Pronuncia

IPA: /drome'darjo/

Etimologia / Derivazione

dal tardo latino tardo dromedarius che derivder. di dromas -adis, gr. dµ -d «che corre, veloce», attributo di µ «cammello»]

Termini correlati

(Camelidi) cammello, lama, vigogna, alpaca

Iperonimi