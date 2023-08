Il frassino della manna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il frassino della manna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORNIELLO

Significato/Curiosita : Il frassino della manna

Genere fraxinus (frassini), in particolare fraxinus ornus (orniello o frassino da manna). è un prodotto tipico siciliano, come tale è riconosciuto e rientra... Fraxinus ornus è una pianta della famiglia delle oleaceae (conosciuto come orniello od orno e chiamato volgarmente anche frassino da manna o albero della manna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il frassino della manna : frassino; della; manna; Varietà di frassino ; Quello di frassino uccide i vampiri; Il comune albero detto frassino da manna; La famiglia del frassino e del gelsomino; Se di frassino si usa contro i vampiri; La capitale della Guinea; Il von della missilistica; I fratelli della Terra; Altro nome della domanda effettiva in economia; Un libro di Cervantes: Don Chisciotte della ; Il comune albero detto frassino da manna ; Città normanna del fallito sbarco alleato del 1942; Una manna per i direttori dei giornali; Frassini che danno la manna ; La provenienza della manna ;

Cerca altre Definizioni