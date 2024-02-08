Mose vi ricevette il Decalogo

Home / Soluzioni Cruciverba / Mose vi ricevette il Decalogo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mose vi ricevette il Decalogo' è 'Sinai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINAI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mose vi ricevette il Decalogo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mose vi ricevette il Decalogo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sinai? Il monte sacro dove Mosè ricevette le tavole con le leggi divine, simbolo di rivelazione e alleanza tra Dio e il popolo di Israele. Questo luogo, importante nella tradizione biblica, rappresenta il momento di incontro tra il divino e l'umano, e il punto di partenza di un patto fondamentale. La sua memoria è ancora oggi un simbolo di fede e di rivelazione spirituale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Mose vi ricevette il Decalogo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sinai

La soluzione associata alla definizione "Mose vi ricevette il Decalogo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mose vi ricevette il Decalogo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sinai:

S Savona I Imola N Napoli A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mose vi ricevette il Decalogo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una penisola egizianaDà il nome a una penisola dell EgittoLa penisola con il Monastero di Santa CaterinaIl monte sul quale Mosè ricevette le Tavole della LeggeRicevette il DecalogoNon vi potè entrare MosèMosè li ricevette sul SinaiMosè ricevette da Dio quelle della legge