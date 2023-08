La figura retorica che si applica dicendo Che bella giornata quando piove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La figura retorica che si applica dicendo Che bella giornata quando piove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANTIFRASI

Significato/Curiosita : La figura retorica che si applica dicendo che bella giornata quando piove

(dirompere). si dice relativamente a quando piove abbondantemente o a un pianto irrefrenabile. ad ogni morte di papa "molto raramente". la morte di un... Antichi greci si preoccuparono di distinguere l'ironia dall'antifrasi: nella prima definizione di antifrasi, che sembra sia da attribuire a trifone di alessandria... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

