Si bagnano quando piove

Il tetto o copertura è la parte superiore dell'edificio che ha la funzione di preservare l'ambiente interno dagli agenti atmosferici e dall'invasione di animali. Tecnicamente per tetto in senso stretto si indica solo quello con superfici inclinate per favorire il deflusso delle precipitazioni, ma ha anche un significato più esteso di copertura in generale, per esempio un "tetto verde" è una copertura spiovente o orizzontale dove il lastrico solare è attrezzato intensamente a verde per motivi urbanistici e di isolamento termico.

Lo scopo principale del tetto è proteggere l'edificio sottostante dalla pioggia, opporre resistenza alle sollecitazioni date da neve e vento e diminuire la dispersione termica dell'edificio. Il manto di copertura garantisce la tenuta dell'acqua, mentre la struttura portante ha il compito di sostenere il manto. A seconda delle scelte costruttive la copertura può essere o meno utilizzabile come spazio aperto, calpestabile, o avere una funzione tecnica, per esempio alloggiare o pannelli solari o raccogliere l'acqua piovana da far defluire in un serbatoio, o fungere solo da mera copertura.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

tetti m pl

plurale di tetto

Sillabazione

tét | ti

Etimologia / Derivazione

vedi tetto

