La definizione e la soluzione di 7 lettere: La scienza che applica a meccanismi le funzioni degli animali. BIONICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La donna bionica (The Bionic Woman) è una serie televisiva statunitense nata come spin-off della serie L'uomo da sei milioni di dollari. In essa nasce il personaggio di Jaime Sommers (la donna bionica), interpretato dall'attrice Lindsay Wagner, che ha ottenuto notevole successo, tanto da spingere la casa di produzione Universal a creare una serie incentrata su di lei. Il primo episodio di La donna bionica è stato trasmesso negli Stati Uniti nel gennaio del 1976; la serie si articola in tre stagioni per un totale di 58 episodi (a cui ne vanno sommati alcuni in coproduzione con L'uomo da sei milioni di dollari) e si snoda nel periodo ...

bionica f sing

femminile di bionico

Sostantivo

bionica ( approfondimento) f sing(pl.: bioniche)

(biologia) (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) scienza che studia le analogie fra esseri viventi ed apparati elettronici al fine della progettazione di nuove infrastrutture tecnologiche

Sillabazione

biò | ni | ca

Pronuncia

IPA: /bi'nika/

Etimologia / Derivazione