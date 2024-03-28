I fiori per la Giornata della donna
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SOLUZIONE: MIMOSE
Perché la soluzione è Mimose? Le mimose sono simbolo di celebrazione e riconoscimento delle donne, specialmente in occasione della Festa della donna. Questo fiore, semplice ma carico di significato, viene regalato per esprimere affetto e rispetto. La sua presenza ricorda l'importanza di valorizzare le donne e il loro ruolo nella società. La tradizione di donare mimose si è radicata come gesto di solidarietà e ammirazione.
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I fiori per la Giornata della donna nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Mimose
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I fiori per la Giornata della donna
- Risposta: MIMOSE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: M_____
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
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