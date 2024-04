La Soluzione ♚ Si applica sul taglietto La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si applica sul taglietto. CEROTTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Si applica sul taglietto: Vengono scritte con delle semicrome, biscrome, semibiscrome o fuse senza taglietto, legate alla nota reale. il termine acciaccatura deriva dal verbo acciaccare... Il cerotto è una striscia, solitamente plastificata, con adesivo annesso che serve per medicare i tagli. Nell'uso comune, una parte di garza copre la fuoriuscita di sangue per facilitarne la guarigione. L'inventore fu Earle Dickson nel 1921. Altre Definizioni con cerotto; applica; taglietto; Si applica per proteggere un taglietto; Per attaccarlo si stacca; Protegge il taglietto; Li applica il dentista; Il rumore di un taglietto;

