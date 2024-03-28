Si applica per proteggere un taglietto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si applica per proteggere un taglietto' è 'Cerotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CEROTTO

Perché la soluzione è Cerotto? Il cerotto è un presidio medico utilizzato per coprire e proteggere un taglietto, favorendo la guarigione e prevenendo l'ingresso di sporco e batteri. È costituito da una benda adesiva, spesso con uno strato assorbente o medicato al centro, che si applica direttamente sulla pelle. La sua funzione principale è mantenere l'area pulita e umida, accelerando il processo di cicatrizzazione. L'uso corretto del cerotto è fondamentale per evitare infezioni e favorire una guarigione più rapida.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si applica per proteggere un taglietto". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Si applica per proteggere un taglietto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cerotto

La definizione "Si applica per proteggere un taglietto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si applica per proteggere un taglietto" conferma che la soluzione 'Cerotto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cerotto

C Como E Empoli R Roma O Otranto T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si applica per proteggere un taglietto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cerotto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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