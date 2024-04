La Soluzione ♚ I problemi che si hanno se non piove La definizione e la soluzione di 6 lettere: I problemi che si hanno se non piove. IDRICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I problemi che si hanno se non piove: La crisi idrica è lo stato temporaneo di interruzione nella distribuzione e conservazione di acqua in un dato territorio. Le cause possono essere diverse: spesso la siccità oppure, nelle aree sottosviluppate, l'inadeguatezza della rete idrica che spesso, in queste regioni, presenta perdite anche superiori al 50% dell'acqua immessa nell'impianto. La crisi idrica dei nostri giorni è determinata innanzitutto dall'aumento demografico degli ultimi 100 anni, che ha causato un aumento del 600% dei suoli agrari irrigati necessari per far fronte alle crescenti esigenze alimentari, ma anche da un incremento di oltre il 700% dei consumi idrici ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La crisi idrica è lo stato temporaneo di interruzione nella distribuzione e conservazione di acqua in un dato territorio. Le cause possono essere diverse: spesso la siccità oppure, nelle aree sottosviluppate, l'inadeguatezza della rete idrica che spesso, in queste regioni, presenta perdite anche superiori al 50% dell'acqua immessa nell'impianto. La crisi idrica dei nostri giorni è determinata innanzitutto dall'aumento demografico degli ultimi 100 anni, che ha causato un aumento del 600% dei suoli agrari irrigati necessari per far fronte alle crescenti esigenze alimentari, ma anche da un incremento di oltre il 700% dei consumi idrici ... idrici m pl

plurale di idrico Sillabazione ì | dri | ci Etimologia / Derivazione vedi idrico Altre Definizioni con idrici; problemi; hanno; piove; Studiosa dei problemi della comunità; Non hanno problemi nel muoversi; Gli organismi le cui cellule hanno il nucleo diviso dal citoplasma; Hanno autorità nel monastero; Hanno autorità nei monasteri; Fa comodo quando piove; Si bagnano quando piove;

IDRICI

I

D

R

I

C

I

