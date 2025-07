Sì aprono in casa per cambiare aria nei cruciverba: la soluzione è Finestre

Home / Soluzioni Cruciverba / Sì aprono in casa per cambiare aria

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sì aprono in casa per cambiare aria' è 'Finestre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FINESTRE

Curiosità e Significato di Finestre

Approfondisci la parola di 8 lettere Finestre: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Finestre? Le finestre sono aperture nelle pareti di casa che permettono di far entrare aria fresca e luce naturale, migliorando il comfort e la qualità dell'ambiente domestico. Aprendole, si crea un collegamento tra interno ed esterno, favorendo la ventilazione e l’areazione degli ambienti. Sono elementi fondamentali per rendere uno spazio più vivibile e sano, soprattutto nei momenti in cui si desidera cambiare aria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si aprono per cambiare ariaSi spruzzano per cambiare l ariaL aria per cambiare la quale si apre la finestraSi apre per cambiare ariaSi aprono nei pavimenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Finestre

Hai davanti la definizione "Sì aprono in casa per cambiare aria" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

I Imola

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S D A N A I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SANDALI" SANDALI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.