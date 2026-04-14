Lo è il colesterolo che costringe a cambiare regime alimentare

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo è il colesterolo che costringe a cambiare regime alimentare' è 'Alto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALTO

Perché la soluzione è Alto? Un livello alto di colesterolo rappresenta un problema per la salute, in quanto può favorire l'accumulo di placche nelle arterie, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari. Questo tipo di colesterolo si manifesta quando i valori nel sangue superano le soglie raccomandate, spingendo a modificare l'alimentazione e lo stile di vita. È fondamentale monitorare regolarmente i livelli e adottare abitudini più sane per mantenere l'equilibrio. La gestione dei livelli elevati di colesterolo alto richiede attenzione e consapevolezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il colesterolo che costringe a cambiare regime alimentare". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo è il colesterolo che costringe a cambiare regime alimentare nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Alto

Se la definizione "Lo è il colesterolo che costringe a cambiare regime alimentare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il colesterolo che costringe a cambiare regime alimentare" conferma che la soluzione 'Alto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Alto

A Ancona L Livorno T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il colesterolo che costringe a cambiare regime alimentare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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