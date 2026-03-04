Si aprono asciutti e si chiudono bagnati

SOLUZIONE: OMBRELLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si aprono asciutti e si chiudono bagnati" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si aprono asciutti e si chiudono bagnati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ombrelli? Gli oggetti che si aprono e si chiudono per proteggersi dalla pioggia sono utili accessori di uso quotidiano. Quando sono aperti, creano una copertura che impedisce all'acqua di bagnare chi li utilizza, mentre quando sono chiusi assumono una forma compatta e asciutta. Sono spesso portati in borsa o in tasca, pronti a essere utilizzati in caso di imprevisti atmosferici. La loro funzionalità dipende dal modo in cui vengono maneggiati e riposti.

Se la definizione "Si aprono asciutti e si chiudono bagnati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si aprono asciutti e si chiudono bagnati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ombrelli:

O Otranto M Milano B Bologna R Roma E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si aprono asciutti e si chiudono bagnati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

