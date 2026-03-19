Si aprono a seguito dei terremoti

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si aprono a seguito dei terremoti' è 'Voragini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VORAGINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si aprono a seguito dei terremoti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si aprono a seguito dei terremoti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Voragini? Le voragini sono grandi cavità che si formano nel terreno a seguito di eventi sismici intensi. Questi vuoti si creano quando le rocce o i materiali superficiali si deformano e crollano sotto la pressione delle scosse telluriche. Le voragini rappresentano un rischio per le aree circostanti, poiché possono causare danni alle strutture e mettere in pericolo le persone. La loro presenza è spesso indicativa di una sottostante instabilità geologica, che si manifesta con l’attivazione di grandi aperture nel suolo.

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Si aprono a seguito dei terremoti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Voragini

Se la definizione "Si aprono a seguito dei terremoti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si aprono a seguito dei terremoti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Voragini:

V Venezia O Otranto R Roma A Ancona G Genova I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si aprono a seguito dei terremoti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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