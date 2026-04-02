Le aprono le banche

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le aprono le banche' è 'Filiali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FILIALI

Perchè la soluzione è Filiali? Le filiali sono le strutture delle banche dove i clienti possono gestire i loro conti, chiedere assistenza e effettuare operazioni. Sono punti di riferimento sul territorio, pensati per essere accessibili e vicini alle esigenze di chi ha bisogno di servizi finanziari in modo semplice e diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le aprono le banche nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Filiali

La soluzione associata alla definizione "Le aprono le banche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Filiali'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Le aprono le banche
  • Risposta: FILIALI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: F______
  • Inizia con: F
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

F Firenze
I Imola
L Livorno
I Imola
A Ancona
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Filiali' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le aprono le banche". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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