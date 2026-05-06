Cambiare direzione con un veicolo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cambiare direzione con un veicolo' è 'Sterzare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STERZARE

Perché la soluzione è Sterzare? Sterzare è l'azione di modificare la direzione di un veicolo, spostando il volante o il comando corrispondente. Questa manovra permette di adattarsi alle esigenze del percorso, come affrontare curve o evitare ostacoli. Quando si sterza, si esercita una forza sulla ruota o sulla leva di guida, causando la deviazione dalla traiettoria rettilinea. La capacità di sterzare correttamente è fondamentale per la sicurezza e la precisione nella guida di autoveicoli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cambiare direzione con un veicolo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Cambiare direzione con un veicolo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sterzare

La soluzione associata alla definizione "Cambiare direzione con un veicolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cambiare direzione con un veicolo" conferma che la soluzione 'Sterzare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sterzare

S Savona T Torino E Empoli R Roma Z Zara A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cambiare direzione con un veicolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sterzare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Girare il volante dell autoAzionare il volante in curvaCambiare direzioneCambiare direzione avere un opinione contrariaCostretto a cambiare direzioneCambiare direzione su una nave o un imbarcazioneFa procedere il veicolo nella direzione opposta