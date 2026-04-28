Congegno che solleva l auto per cambiare una ruota

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Congegno che solleva l auto per cambiare una ruota' è 'Cric'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRIC

Perché la soluzione è Cric? Il cric è uno strumento essenziale per la manutenzione dell’auto, utilizzato per sollevare il veicolo in modo sicuro e stabile quando si deve cambiare una ruota. Grazie alla sua struttura e al meccanismo di elevazione, permette di sollevare l’auto senza fatica, facilitando il lavoro di sostituzione o riparazione. La sua presenza nel kit di emergenza è fondamentale per garantire una riparazione rapida e sicura in situazioni di necessità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Congegno che solleva l auto per cambiare una ruota". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Congegno che solleva l auto per cambiare una ruota nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cric

Se la definizione "Congegno che solleva l auto per cambiare una ruota" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Congegno che solleva l auto per cambiare una ruota" conferma che la soluzione 'Cric' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cric

C Como R Roma I Imola C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Congegno che solleva l auto per cambiare una ruota" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cric' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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