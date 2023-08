Un vasto Stato attraversato dal Nilo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vasto Stato attraversato dal Nilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SUDAN

Significato/Curiosita : Un vasto stato attraversato dal nilo

"deserto") è il più vasto deserto caldo della terra, con una superficie di 9000000 km², posto nell'africa settentrionale e attraversato dal tropico del cancro... Il sudan (sudàn; in arabo , al-sudan), ufficialmente repubblica del sudan (in arabo , in inglese. republic of the sudan), è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un vasto Stato attraversato dal Nilo : vasto; stato; attraversato; nilo; Ospita un vasto Parco nazionale in Campania; Forma un vasto delta; vasto deserto africano; Il vasto lago di Toronto; Il più vasto Stato federato della Germania; Lo stato con i geyser; Il Mandela che è stato presidente del Sudafrica; Gnocchi: è stato beatificato da papa Benedetto XVI; Lo stato ricordato nella famosa canzone Sweet Home; Il simbolo dell astato ; attraversato da una scossa elettrica fulminato; attraversato da una corrente; attraversato come un fiume; Il centro di New York attraversato dalla Quinta Strada; Le rapide del nilo ; I trampolieri del nilo ; Lo è stato Danilo Mainardi; È alimentato da un ramo sorgentifero del nilo ; Risolve un famoso caso sul nilo ;

Cerca altre Definizioni