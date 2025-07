Sono note quelle del Nilo nei cruciverba: la soluzione è Cateratte

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono note quelle del Nilo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sono note quelle del Nilo' è 'Cateratte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATERATTE

Curiosità e Significato di Cateratte

La soluzione Cateratte di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cateratte per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cateratte? Cateratte è il plurale di cateratta, termine che indica le piccole piante acquatiche galleggianti o ancorate ai fondali, spesso presenti nei fiumi come il Nilo. Queste piante giocano un ruolo importante nell’ecosistema, offrendo rifugio e nutrimento a molti organismi. In natura, le cateratte contribuiscono alla biodiversità e alla salute delle acque, rendendole fondamentali per l’ambiente fluviale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono note quelle di FiuggiSono note quelle di AcquiSono note quelle di Esopo e FedroSono note le loro favoleSono note le sue statuine

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cateratte

Non riesci a risolvere la definizione "Sono note quelle del Nilo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A P G I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIAGA" PIAGA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.