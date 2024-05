La Soluzione ♚ La repubblica con Khartum

: SUDAN

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La repubblica con khartum: Mondiale del commercio. la sua capitale è khartum, il centro politico, culturale e commerciale della nazione. ufficialmente una repubblica presidenziale federale... Il Sudan (Sudàn; in arabo , al-Sudan), ufficialmente Repubblica del Sudan (in arabo , in inglese. Republic of the Sudan), è uno Stato arabo-africano, che confina con l'Egitto a nord, con il mar Rosso a nord-est, con l'Eritrea e l'Etiopia a est, con il Sudan del Sud a sud, con la Repubblica Centrafricana a sud-ovest, con il Ciad a ovest e con la Libia a nord-ovest. Il Paese viene diviso longitudinalmente dal Nilo in due metà (orientale e occidentale). La popolazione del Sudan è una combinazione di abitanti autoctoni della valle del Nilo e di discendenti di immigrati dalla Penisola arabica. La stragrande maggioranza ...

Altre Definizioni con sudan; repubblica; khartum;