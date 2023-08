Attraversato da una scossa elettrica fulminato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attraversato da una scossa elettrica fulminato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FOLGORATO

Significato/Curiosita : Attraversato da una scossa elettrica fulminato

Sufficiente un quantitativo di dinamite pari a un pud, da innescare con una miscela di fulminato di mercurio, nitroglicerina e pirossilina. la partita... Ebrei sopravvissuti e chiudere per sempre col loro passato da nazisti. folgorato dalla rivelazione, zev spara a sturm e poi, mormorando «me lo ricordo»... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Attraversato da una scossa elettrica fulminato : attraversato; scossa; elettrica; fulminato; attraversato da una corrente; attraversato come un fiume; Il centro di New York attraversato dalla Quinta Strada; scossa emotivamente; Una scossa da scala Mercalli; Una minuscola quantità di capacità elettrica ; Una misura elettrica ; Unità elettrica di resistenza; Minicar elettrica a due posti della Renault; L unità di potenza elettrica ; Cadde fulminato con la moglie Saffira; Sostanze come il fulminato di mercurio;

