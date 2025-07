Lo Stato del Darfur nei cruciverba: la soluzione è Sudan

SUDAN

Perché la soluzione è Sudan? Il Sudan è un grande paese dell’Africa nord-orientale, conosciuto per la sua storia complessa e le sue diversità culturali. Spesso associato al conflitto in Darfur, rappresenta anche un crogiolo di tradizioni e paesaggi spettacolari. La parola richiama un territorio ricco di contrasti, che continua a cercare stabilità e progresso. Un esempio di come le sfide possano diventare opportunità di rinascita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo Stato con il DarfurLo Stato con la provincia del DarfurLo Stato dell Africa con il DarfurLo Stato africano con il DarfurLo stato di chi ha una metà in più

S Savona

U Udine

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

