La Soluzione ♚ Il più vasto lago europeo La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LADOGA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LADOGA

Significato della soluzione per Il piu vasto lago europeo: Il lago Ladoga (pronuncia italiana: /'ladoga/; in russo , Ladožskoe ozero; in finlandese Laatokka) è il lago d'acqua dolce più grande d'Europa, situato in Carelia e nell'oblast' di Leningrado nel nord ovest della Russia europea, vicino ai confini con la Finlandia. .

Altre Definizioni con ladoga; vasto; lago; europeo; Un vasto ambiente; Vasto altopiano asiatico; Il più esteso lago italiano; Lago prosciugato nell 800; Consiglio Europeo della Ricerca; Grosso pipistrello europeo;