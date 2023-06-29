Attraversato da una corrente

SOLUZIONE: AERATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Attraversato da una corrente" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attraversato da una corrente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Aerato? Quando un ambiente o uno spazio è ben ventilato e permette il passaggio di aria fresca, si dice che è aerato. Questa condizione aiuta a mantenere un clima piacevole, riducendo l’umidità e rimuovendo eventuali cattivi odori. Un ambiente aerato favorisce anche una migliore qualità dell’aria, contribuendo al benessere di chi lo frequenta. La corretta circolazione dell’aria è fondamentale in molte situazioni, come nelle abitazioni, negli uffici e negli spazi pubblici.

La soluzione associata alla definizione "Attraversato da una corrente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attraversato da una corrente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Aerato:

A Ancona E Empoli R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attraversato da una corrente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

