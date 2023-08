Un tessuto a coste rilevate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tessuto a coste rilevate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : REPS

Significato/Curiosità : Un tessuto a coste rilevate

Il "reps" è un tessuto con coste rilevate, spesso caratterizzato da una trama diagonale distintiva che crea un motivo a coste oblique. Questo tessuto è ottenuto utilizzando fili di trama di diverse densità o tensioni rispetto ai fili d'ordito, creando così l'effetto a coste. Il reps è apprezzato per la sua robustezza e struttura, ed è spesso utilizzato per realizzare abiti eleganti come giacche, gonne e vestiti. La sua texture conferisce profondità al tessuto, mentre il motivo diagonale aggiunge un tocco di dinamismo. Il reps è una scelta popolare nella moda per creare capi sofisticati e strutturati.

Altre risposte alla domanda : Un tessuto a coste rilevate : tessuto; coste; rilevate; tessuto leggero e trasparente; Un tessuto pesante per tendaggi; Fibra che fuoriesce dal tessuto ; Il tessuto a quadri per i kilt; Un tessuto tecnologico; coste llazione equatoriale Sagitta per i latini; La coste llazione australe con la stella Achernàr; Piccola coste llazione tra l Idra e il Corvo; coste llazione australe a sud di Toro e Gemelli; Una coste llazione australe che fa la ruota;

Cerca altre Definizioni