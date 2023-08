Il Mandela che è stato presidente del Sudafrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Mandela che è stato presidente del Sudafrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nelson Mandela è stato un leader straordinario e figura iconica del XX secolo. Nato nel 1918, divenne un avvocato e attivista anti-apartheid, impegnandosi a combattere il sistema di segregazione razziale in Sudafrica. Imprigionato per 27 anni, Mandela divenne un simbolo di resistenza e riconciliazione. La sua liberazione nel 1990 segnò l'inizio di un nuovo capitolo nella lotta contro l'apartheid. Nel 1994, Mandela divenne il primo presidente sudafricano nero, svolgendo un ruolo cruciale nell'instaurare la democrazia e promuovere l'unità nazionale. La sua visione di uguaglianza e giustizia ispira ancora oggi, rendendo Mandela una delle figure più ammirate della storia mondiale.

