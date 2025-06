Bill ex presidente USA nei cruciverba: la soluzione è Clinton

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bill ex presidente USA' è 'Clinton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLINTON

Clinton

Perché la soluzione è Clinton? Clinton si riferisce alla famiglia di politici statunitensi, con Bill Clinton noto come ex presidente degli Stati Uniti dal 1993 al 2001. È un nome legato a una delle figure più influenti della politica americana recente, simbolo di leadership e cambiamento. La sua notorietà ha fatto sì che il nome sia diventato sinonimo di potere e impegno pubblico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Governò tra i due BushHillary che ha sfidato TrumpUva nerissima dal sapore di fragolaIl procedimento di incriminazione di un Presidente USAIl Ronald ex presidente degli USAJoe il Presidente USA

C Como

L Livorno

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

