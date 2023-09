Un popolo del Sudafrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un popolo del Sudafrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BOSCIMANI

Significato/Curiosita : Un popolo del sudafrica

Significati, vedi sudafrica (disambigua). coordinate: 29°s 24°e / 29°s 24°e-29; 24 il sudafrica, ufficialmente repubblica del sudafrica (in afrikaans republiek... "straniero", "diverso" (rispetto ai khoi). in genere, i boscimani, difatti, preferiscono farsi chiamare "boscimani" (boesman in afrikaans, bushmen in inglese), sebbene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

