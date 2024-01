La definizione e la soluzione di: Il vincitore di Trafalgar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, 18 luglio 1918 – Johannesburg, 5 dicembre 2013) è stato un politico e attivista sudafricano, presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999.

Antagonista, con il predecessore Frederik de Klerk, dell'apartheid e insieme a questi insignito del premio Nobel per la pace nel 1993, Mandela fu il primo presidente sudafricano non bianco a ricoprire tale carica; attivista per i diritti civili e avvocato, aveva scontato 27 anni di carcere per la sua lotta al segregazionismo razziale.

Rivoluzionario e successivamente uomo di un governo di riconciliazione e pacificazione, fu a lungo uno dei leader del movimento anti-apartheid ed ebbe un ruolo determinante nella caduta di tale regime, pur passando in carcere gran parte degli anni dell'attivismo anti-segregazionista. Uomo simbolo dell'uguaglianza e dell'antirazzismo, premio Nobel, Premio Lenin per la pace e Premio Sakharov per la libertà di pensiero, ha saputo dosare differenti approcci politici e pragmatici alla lotta di liberazione del suo popolo, dalle iniziali teorie di opposizione non violenta di Gandhi, che tenterà anche in seguito di anteporre alla lotta armata.

Di ideologia Ubuntu, internazionalista ma nel disegno del nazionalismo africano e socialista democratica, la sua ispirazione politica venne influenzata dal marxismo. Dal 1942 aderì all'African National Congress. Si ispirò in parte alla rivoluzione cubana nella fondazione del movimento armato Umkhonto we Sizwe; infatti tra la fine degli anni 50 e i primi anni '60, all'epoca dell'arresto che lo condurrà ad una prigionia di 27 anni fu anche membro del Comitato Centrale del Partito Comunista Sudafricano. Negli anni successivi, portò l'ANC nell'Internazionale Socialista. Protagonista insieme al presidente de Klerk delle trattative che portarono all'abolizione dell'apartheid all'inizio degli anni novanta, venne eletto presidente nel 1994, nelle prime elezioni multietniche della storia sudafricana, rimanendo in carica fino al 1999. Il suo partito, l'African National Congress (ANC), è rimasto da allora ininterrottamente al governo del Paese.

Mandela è il cognome assunto dal nonno paterno. Il nome "Rolihlahla" (letteralmente "colui che provoca guai") gli fu attribuito alla nascita; "Nelson" gli fu invece assegnato alle scuole elementari. Il nomignolo Madiba era il suo nome all'interno della tribù di appartenenza, dell'etnia Xhosa. La casa in cui Mandela abitò a Soweto è oggi sede del Mandela Family Museum, dedicato alla vita di Mandela.

Italiano

Aggettivo

storico m sing

relativo alla storia, intesa come disciplina che studia il passato appartenente ad epoche o culture del passato quest'anfora è un importante reperto storico di epoca romana (di opere immaginarie) ambientato nel passato, in un'epoca precedente rispetto a quella del suo autore romanzo storico (senso figurato) di estrema importanza, degno di essere ricordato e tramandato alle generazioni future quello che è accaduto è un evento storico , se ne parlerà per anni

Nelson Mandela è stato il leader storico del Sudafrica

Sostantivo

storico ( approfondimento) m sing

(professione) (storia) studioso di storia

Sillabazione

stò | ri | co

Pronuncia

IPA: /'striko/

Etimologia / Derivazione

dal latino historicus, dal greco st, derivazione di historia ovvero "storia"

Sinonimi

(aggettivo) della storia

della storia accaduto, accertato, autentico, documentabile, documentato, effettivo, reale, vero

antico, famoso, importante, memorabile

(di palazzo, edificio) del passato

del passato ( per estensione ) decisivo

decisivo (sostantivo) storiografo, studioso

storiografo, studioso annalista, biografo, cronachista, memorialista

Contrari

(aggettivo) falso, fittizio, immaginario inventato, leggendario, mitologico

falso, fittizio, immaginario inventato, leggendario, mitologico banale, insignificante, trascurabile

romanzato, fantastico, mitico, antistorico

Parole derivate

metastorico, preistorico, storicismo, storicità, storicizzare

Termini correlati

storia, storico dell'arte, storico di cultura, storico-culturale, storico dei media, storico della letteratura

Varianti