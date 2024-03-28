Vivono in uno Stato con molte isole

SOLUZIONE: GRECI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vivono in uno Stato con molte isole" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vivono in uno Stato con molte isole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Greci? I Greci sono un popolo che ha abitato principalmente in un'area ricca di isole nel Mar Egeo, creando una civiltà influente e ricca di storia. La loro presenza si estendeva su un territorio composto da numerose isole, che hanno contribuito alla loro cultura, commercio e navigazione. Grazie alla loro posizione, i Greci hanno sviluppato un'importante identità marittima.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vivono in uno Stato con molte isole" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vivono in uno Stato con molte isole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Greci:

G Genova R Roma E Empoli C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vivono in uno Stato con molte isole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

