Idris che ha interpretato Mandela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Idris che ha interpretato Mandela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ELBA

Significato/Curiosita : Idris che ha interpretato mandela

Fitzherbert, idris elba: obama loves him and now he's playing mandela, su daily express, 24 maggio 2012. url consultato il 28 gennaio 2015. ^ (en) idris elba... Idris elba, all'anagrafe idrissa akuna elba (londra, 6 settembre 1972), è un attore e produttore cinematografico britannico. si esibisce anche come dj...